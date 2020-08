Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: “Temptation Island? Una scossa alla nostra storia”

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno parlato della loro esperienza di coppia a Temptation Island, rivelando che è stata una scossa alla loro storia d’amore. L’ex modella ed ex Miss Italia ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair che è stata un’esperienza incredibile, soprattutto perché è riuscita a essere se stessa in tutto e per tutto.

Manila Nazzaro ha dichiarato: “Noi donne non dobbiamo imbarazzarci per le nostre fragilità. All’inizio, quando dicevo di voler continuare a lavorare, qualche maschietto mi ha un po’ attaccata perché, secondo alcuni, l’uomo ha più diritto della donna a realizzarsi. Volevo far capire proprio questo: che si può lottare per continuare a lavorare avendo contemporaneamente un uomo accanto”.

Per poi proseguire: “Sono contenta che sia emersa la nostra normalità, il nostro amore, e che Lorenzo abbia tirato fuori dei principi che sono parsi straordinari ma che dovrebbero essere alla portata di tutti”.

Infine ha raccontato un retroscena prima di affrontare i fatidici 21 giorni: “Quando siamo entrati, Maria pensava che il problema tra noi fosse la gelosia di Lorenzo, ma dentro di me sapevo che non era questo: sono una persona molto estroversa, ma anche molto rispettosa delle persone e dei sentimenti, non mi sarei mai messa a scherzare con un ragazzino, tanto più perché oggi sono una madre, una donna di 40 anni. La cosa che non mi aspettavo, però, è che la vera Manila sarebbe venuta fuori in maniera così sincera”.

Ora la coppia vip pensa alla convivenza.