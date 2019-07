Mara Venier parla della presunta lite con Barbara D’Urso: “Ecco tutta la verità”

Mara Venier ha parlato della presunta lite con la collega e amica vip Barbara D’Urso durante un’intervista rilasciata a Leggo. In quest’ultimo anno si è parlato molto e scritto di tutto e di più sulla rivalità tra la conduttrice di Domenica In e la presentatrice di Domenica Live. Ora la Signora della Domenica ha voluto fare chiarezza e ha affrontato il discorso con grande sincerità.

Nessuna lite e nessuna diatriba mediatico-giudiziaria per Barbara D’Urso e Mara Venier, come invece si era ipotizzato diversi mesi fa sulla stampa rosa e sul web.

Barbara D’Urso e Mara Venier non hanno mai litigato per colpa degli ascolti tv. Mara Venier e Barbara D’Urso sono ancora grandi amiche.

La regina della domenica ha spiegato: “Noi due siamo, non eravamo, amiche perché un programma non può cancellare un’amicizia vera”. La sfida della domenica pomeriggio in tv l’ha vinta zia Mara a mani basse con la sua ‘Domenica In’, costringendo la rivale alla ritirata, ma soprattutto a porsi qualche domanda sul futuro di ‘Domenica Live’, non ancora collocata in palinsesto.

“Saprà cosa è giusto per lei” non ha dubbi Mara che ha spiegato ancora: “Siamo state dirimpettaie, c’è stata qualche polemica ma ha fatto gioco a tutti. Ma quando c’è rispetto, c’è tutto. Perché tra donne ci deve essere rispetto, siamo già abbastanza isolate… è stupido entrare in competizione, siamo donne che ce l’hanno fatta da sole e tutte, a modo nostro, abbiamo talento. Non siamo più bambine e quindi qualcosa sappiamo fare se siamo ancora qui. Hanno tentato in tutti i modi di farmi litigare con lei, ma non ci sono riusciti”.

Nella prossima stagione Mara Venier condurrà oltre a Domenica In anche un programma in prima serata, La porta dei sogni.

Redazione-iGossip