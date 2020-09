Mara Venier sul marito Nicola Carraro: “Aveva maggiordomi, camerieri e guardie del corpo”

Mara Venier ha rivelato al settimanale Oggi che suo marito Nicola Carraro aveva maggiordomi, autisti, camerieri e guardie del corpo. Ora la regina della domenica televisiva ha fatto una grande pulizia in quanto è lei che si occupa interamente dell’imprenditore e della casa.

Mara Venier e Nicola Carraro – Foto: Instagram

La famosa, popolare e amatissima conduttrice del programma tv di Raiuno, Domenica IN, ha rivelato che suo marito è un uomo impegnativo: “Alla fine tutto ricade su di me, gli organizzo la vita in tutto e per tutto. Noi siamo grandi amici, oltre che una coppia: la grande libertà che abbiamo, la consapevolezza dell’amore che proviamo ci consente di lasciarci grandi spazi reciproci. A me piace fare Domenica In, a lui piace andare a giocare a golf a Santo Domingo, Covid permettendo”.

Zia Mara ha parlato di una crisi matrimoniale del passato: “Nell’estate del 2011 passammo delle vacanze complicate, non eravamo stati bene insieme: io mi volevo divertire, lui voleva stare in casa tranquillo. Tornammo dalla Sardegna molto distanti. Lui andò a Milano e io a Roma, decisa a lasciarlo. Avevo avuto un anno difficile, Lamberto Sposini con cui conducevo ‘La vita in diretta’ ad aprile era stato male, io ero molto provata e avvilita. Dovevo iniziare la nuova edizione con Marco Liorni e Nicola doveva fare dei controlli al San Raffaele…”.

Per poi rivelare: “Mi chiamò un amico di mio marito e mi disse che doveva essere operato alla carotide perché aveva una occlusione al 90 per cento ed era in serio pericolo di vita. Ho mollato tutto per raggiungerlo. Da quel momento non ci sono mai più state crisi fra di noi. Anche se, come è normale che sia, ci discuto spesso e volentieri”.