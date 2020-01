Marco Carta e il fidanzato Sirio sorridenti e innamorati per il nuovo anno

Marco Carta e il fidanzato Sirio sono apparsi sorridenti e innamorati per il nuovo anno su Instagram per la gioia dei fan del cantante sardo. Fanno coppia da tantissimi anni ormai, ma sono usciti allo scoperto solo da pochi mesi dopo il coming out dell’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi e del Festival di Sanremo a Domenica Live.

Marco Carta con il fidanzato Sirio – Foto: Instagram

Il cantante sardo ha poi scritto: “Il mio 2019? Un anno incredibilmente sorprendente, sotto ogni punto di vista. Ho mangiato più di altri anni, ho goduto più di altri anni, sofferto più di altri… Ho cantato con più desiderio, ho pianto ridendo. Ho pianto. Ho sentito i miei fratelli più vicini”.

Il 34enne artista ha poi aggiunto: “Ho vissuto ogni giorno con il peso di 48h (non so se sia un bene o no), consapevole di averlo vissuto fino in fondo. Sempre a fianco ad un amore unico. Che sia per voi e spero anche per me un 2020 PA-zZ-ES-Co!”.

Sirio aveva sempre preferito non apparire in pubblico, ma qualcosa è cambiata negli ultimi mesi. Ora Marco e Sirio sono davvero felici, innamorati e finalmente anche social!