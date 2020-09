Maria De Filippi e Maurizio Costanzo festeggiano le nozze d’argento

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno festeggiato le nozze d’argento pochi giorni fa. Si sono sposati a Rom il 28 agosto 1995, lo stesso giorno del compleanno del celebre giornalista, conduttore e autore televisivo. Per il presentatore del Maurizio Costanzo Show è il quarto matrimonio.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo abbracciati – Foto: Leggilo.net

Ricordando quel giorno del matrimonio con Maria, Maurizio ha svelato: “Nella mia vita ho immaginato di tutto, persino di dimagrire: ma arrivare a 25 anni di matrimonio, no. Io mi sono sposato quattro volte. Ci ho messo del tempo e tanta pazienza, ma alla quarta volta quella giusta la azzecchi”.

“Il segreto per un matrimonio longevo è l’amicizia – ha spiegato Maria De Filippi -. Il sostegno reciproco, ma anche il rispetto del lavoro. Non gli ho mai rotto le scatole. Quando l’ho conosciuto, lavorava tantissimo e io non ho mai fatto la parte della mogliettina che si sente trascurata. Ho iniziato a lavorare anch’io, non avevo alternative”. Mentre Maurizio Costanzo ha asserito: “Mi piace aspettarla la sera per mangiare insieme…”.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono uniti anche dal figlio Gabriele, preso in affido quando aveva 10 anni nel 2002 e poi definitivamente adottato due anni più tardi: “La cosa fantastica di quando fai questa scelta – ha detto la presentatrice tv di Uomini e Donne e C’è posta per te -, è che hai un periodo di conoscenza. Anche lui ti sceglie: è un testone, aveva già non scelto due volte. Ci eravamo visti due volte, poi è venuto a Natale a casa ed è rimasto 10 giorni. In quei giorni sei sotto esame e fai fatica perché non era più lui ma l’assistente sociale a esaminarti”. Il 28enne Gabriele lavora dietro le quinte di molti programmi targati Fascino ed è andato a convivere da poco con la sua fidanzata. Ora Maria sogna di diventare nonna.