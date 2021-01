Marica Pellegrinelli smentisce il ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli ha smentito categoricamente il ritorno di fiamma con il celebre cantautore Eros Ramazzotti. La bellissima e affascinante modella si è davvero stufata dei continui rumor sulla reunion con l’ex marito lanciati da diversi magazine, riviste e siti online.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli in vacanza insieme al mare – Foto: Instagram

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti avevano deciso di trascorrere insieme la prima quarantena causa Covid-19, quella di marzo-aprile, proprio per amore dei loro due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Ma non c’è stato nessun ritorno di fiamma. La splendida mamma vip ha infatti spazzato via questi pettegolezzi: “Vorrei dire a questi ‘giornalisti’ di smetterla di inventarsi e scrivere falsità: io non ho mai avuto un muro del silenzio, non ho mai perso il sorriso e sono felicemente sola senza tira e molla da gennaio scorso. Quindi prego di contattare me o chi sanno prima di scrivere cose irreali…”.

E poi ancora: “Scusate ma non è la prima, la seconda, la terza volta… visto che è un susseguirsi d’incongruenze e fatti verosimili ma falsi. Preferisco precisare e allontanarmi totalmente da quello che avete scritto sulla mia vita privata in questi ultimi 18 mesi. Per favore basta. È un piccolo trafiletto questa volta. Ci sono state anche pagine… ma so che da una piccola ‘news’ poi si andrà a creare tutta una serie di articoli che proprio non ho più voglia di leggere, specialmente in questo momento”.

Capitolo chiuso? Speriamo proprio di sì!

