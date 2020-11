Matilde Brandi e Marco Costantini sono in crisi profonda. Rottura dietro l’angolo per la famosa showgirl e ballerina e il suo storico compagno. La concorrente del Grande Fratello Vip 2020 ha ammesso che dopo ben 17 anni di amore e due figlie gemelle, la loro storia sta vivendo un periodo davvero difficile e duro.

Matilde Brandi ha rivelato al settimanale di cronaca rosa Nuovo che le cose con il suo compagno non vanno bene da circa un anno.

La soubrette ha ammesso: “Non c’è una quadra. C’è qualcosa che non funziona. Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no”. Il fatto è che lui non ha gradito la partecipazione della showgirl al GF Vip 5. E la conferma è data anche dal fatto che è praticamente l’unico marito (o compagno o fidanzato) a non aver fatto alcuna apparizione in tutti questi mesi di dirette tv.

Matilde Brandi e Marco Costantini hanno due figlie gemelle, Sofia e Aurora, nate nel 2006. La coppia vip del jet set nazionale non si è mai sposata. Quindi, legalmente, non sarebbe una separazione…

I fan della coppia sperano che sia soltanto una crisi.