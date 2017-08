Matteo Salvini ed Elisa Isoardi hanno superato la crisi di coppia e sono più felici e innamorati che mai! Prima la vacanza a Cortina e poi in barca sul Lago di Garda. Il leader della Lega Nord e la conduttrice tv di mamma Rai sono uniti e sereni, come documentano le foto condivise da entrambi sui profili social.

Retroscena sul loro presunto addio, ma anche presunti tradimenti e tanto altro ancora sono stati smentiti alcune settimane fa dall’allievo del Senatur Umberto Bossi su Facebook: “Per abitudine non parlo della mia vita privata, ma siccome ho letto tante fesserie idiozie, bugie e cattiverie, posso solo ribadire che – chiedendo sempre rispetto – confermo ai chiacchieroni e fanfaroni che sono felicemente e serenamente insieme a Elisa, che come tante coppie noi viviamo gioie e problemi che risolviamo parlando tra di noi e non sui giornali”.

Dopo la crisi di coppia, Matteo ed Elisa pianificheranno il matrimonio?