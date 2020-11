Mattia Briga e Arianna Montefiori si sposano. Matrimonio in arrivo per il famoso rapper di Amici di Maria De Filippi e la sua fidanzata. Il 31enne artista romano ha scelto un giardino con vista sulla Basilica di San Pietro per avanzare la proposta di nozze alla sua compagna.

Briga si è inginocchiato e le ha dato l’anello. La Valentina Valpreda della quarta stagione della serie TV Che Dio ci aiuti, andata in onda in prima serata su Rai 1, è rimasta colpita e incredula. L’attrice della terza stagione de L’isola di Pietro, in cui ha interpretato l’infermiera di pediatria Margherita Spanu, ha detto prima sì e poi ha baciato con passione al suo principe azzurro. Il video social della proposta di matrimonio è stato postato su Instagram da Briga.

Il video ha fatto il pieno di like, condivisioni e commenti positivi da parte dei fan e degli amici della bellissima coppia vip.

