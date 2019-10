Melissa P è diventata mamma del piccolo Cosmo. Il baby vip è venuto al mondo a Roma il 22 ottobre scorso. Sia la mamma sia il bambino stanno bene. Melissa Panarello Panarello, 33 anni, ha condiviso alcuni scatti del figlio e ha scritto il suo dolcissimo pensiero.

La scrittrice ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha scritto: “Figlio mio, sei venuto al mondo per dimostrare che si può fare a meno dei puntini sulle i e pure delle i. Perché ti chiami Cosmo, la i non c’è e abbiamo imbruttito già un po’ di gente che ti ha chiamato Cosimo. Come io mi chiamo Panarello e non Panariello e tuo padre Trevisani e non Trevisan. Che tu sia sempre libero”.

Il papà del piccolo, Matteo Trevisani, in un altro scatto condiviso su Facebook appare con il bebè in braccio. Accanto alla foto ha fatto sapere: “Cosmo, una cosa sola intanto: che non ti capiti mai nulla di casuale. Benvenuto”.

Auguri ai genitori e un caloroso benvenuto al piccolo Cosmo anche da parte della nostra redazione!

Redazione-iGossip