Mercedesz Henger e Lucas Peracchi rivelano: “Lo facciamo fino a che non sveniamo”

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi hanno rivelato in diretta televisiva che fanno l’amore fino a che non svengono. Un concetto già espresso durante una recente intervista rilasciata dall’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne: “Io sono molto caldo e penso Mercedesz ne sia felice di questo – aveva detto lui – Quante volte al giorno lo facciamo? Una volta al giorno è tassativo, come bere un bicchier d’acqua. Se possiamo, finché non sveniamo”.

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger- foto trendit.it

La 28enne showgirl e cantante è rimasta a bocca aperta durante la recente ospitata a Pomeriggio 5 e ha esclamato: “Ma Lucas, come ti viene in mente?”. Il ragazzo non si è scomposto e ha replicato: “Ho detto solo la verità”.