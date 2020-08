Michelle Hunziker ama i paparazzi: “Ad alcuni mi sono affezionata”

Michelle Hunziker ama i paparazzi. Tantissime star del jet set nazionale e internazionale odiano i fotografi perché li inseguono ovunque e violano la loro privacy. Spesso e volentieri sono proprio i paparazzi che svelano vizi e segreti inconfessabili dei vip mediante scoop bomba su tradimenti, divorzi e nuovi amori. La famosa e popolare conduttrice tv svizzera naturalizzata italiana va però controcorrente.

La star tv di Striscia la notizia ha lodato il lavoro dei fotografi sul suo seguitissimo profilo Instagram e ha spiegato che si sente spesso chiedere: “Mich, ma come fai a vivere così? Sempre sotto tiro?”. La risposta della moglie dell’imprenditore e stilista Tomaso Trussardi non si è fatta attendere: “Ho iniziato a fare questo mestiere nei primi anni novanta, quando non esistevano i social. Chi decideva di fare il mio lavoro, doveva prenderne il pacchetto completo! Ho sempre rispettato moltissimo i fotografi e continuerò a farlo!”.

La mamma vip di Aurora, 23 anni, Sole, 6, e Celeste, 5, ha poi concluso: “Negli anni mi sono anche affezionata a qualcuno di loro che mi segue da quando avevo 19 anni… ma quante foto avranno di me e della mia vita? Buon lavoro ragazzi …sarò sempre pronta a farvi un sorriso!!!”.

Michelle è sempre un passo avanti!