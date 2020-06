Michelle Hunziker è di nuovo incinta? Jonathan Kashanian rilancia il gossip

Michelle Hunziker è di nuovo incinta? Jonathan Kashanian ha rilanciato il gossip sulla presunta e quarta gravidanza della star tv svizzera naturalizzata italiana. Al programma tv Detto Fatto, l’opinionista tv e vincitore del Grande Fratello ha dichiarato alla conduttrice Bianca Guaccero: “Io non faccio mai queste cose in tv, perché non mi occupo di gossip e non dirigo un giornale. Ma leggendo e bazzicando in ambienti un po’ importanti, dove si sanno le cose un po’ prima, ho ricevuto una notizia dell’ultima ora, che nessuno mi ha ancora smentito”.

Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi e le figlie – Foto: Instagram

L’esperto di moda, opinionista e personaggio televisivo israeliano naturalizzato italiano ha dichiarato tra lo stupore della conduttrice tv: “Pare che Michelle potrebbe essere ancora incinta del quarto figlio! Lei mesi fa aveva smentito ma ora pare che sia vero. E brava Michelle! Oh però sforna come il pane”.

Lo scorso settembre la conduttrice tv del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, aveva smentito la notizia della gravidanza ironizzandoci su ed etichettandola come ‘fake news’.

