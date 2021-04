Michelle Hunziker esalta il genero: “Goffredo Cerza è educato, intelligente e per bene”

Michelle Hunziker ha esaltato il “genero” Goffredo Cerza, fidanzato della figlia Aurora Ramazzotti, perché è educato e intelligente. Qualche giorno fa la celebre, influente e amatissima conduttrice tv svizzera naturalizzata italiana ha condiviso uno scatto amarcord e ha scritto: “Oggi mi è comparsa questa foto sul telefono… la chiamerò ‘la gioia del cuore’ a vedere così felice mia figlia, realizzata nei sentimenti e accanto ad un ragazzo così educato, intelligente ed estremamente per bene come Goffredo…”.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

La presentatrice tv del tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, ha aggiunto: “Cosa c’è di più bello per una mamma? Goffredo per me è parte della famiglia e gli voglio tanto bene”, ha aggiunto. “Sono stupeeeendiiiiiiii!!!!”.

La moglie dell’imprenditore e stilista Tomaso Trussardi è davvero entusiasta del genere. Di recente aveva raccontato: “Sono troppo teneri insieme… e non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: ‘Ma mamma piantalaaaaaaaaa…. non lo pensare neanche!!! C’è tempo!!!!!!’. Io piango solo a pensarlo invece… ed è un’emozione indescrivibile alla quale non rinuncio…tjè!!!”, aveva spiegato parlando del possibile matrimonio della figlia.

A presto con nuove news, indiscrezioni e foto sui personaggi famosi del jet set nazionale e internazionale. Stay tuned!