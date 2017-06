Mike Bird e Shady di Amici di Maria De Filippi non stanno insieme, ma sono rimasti in ottimi rapporti dopo la fine del talent show di Canale 5. Nessuna love story in corso tra Mike Bird e Shady, perché come ha rivelato Michele Merlo al settimanale di gossip Vero: “Non è scoccato l’amore”.

“E’ vero che io e Shady ci siamo avvicinati tanto – ha raccontato Mike -, ma solo da un punto di vista affettivo. Ci siamo aiutati a vicenda come due infermieri che cercano di curare l’uno i problemi dell’altra. Ma tra noi due non è scoccato l’amore”.

Lui sperava di giungere alla finale di Amici di Maria De Filippi 2017. “Pensavo di avere buone possibilità di vincere. D’altra parte, il mio percorso all’interno del talent show è stato contraddistinto da una continua crescita e speravo potesse concludersi nel migliore dei modi. Comunque, anche se sono stato eliminato, adesso non sono certo deluso. Al contrario, credo che quello che mi aspetta fuori dalla scuola sia la fase più stimolatane”.

In bocca al lupo a tutti gli ex concorrenti di Amici 2017!