Milly Carlucci non vuole commentare il triangolo Stefano Oradei-Veera Kinnunen-Dani Osvaldo

Milly Carlucci non ha voluto commentare il triangolo Stefano Oradei-Veera Kinnunen-Dani Osvaldo al settimanale di cronaca rosa Chi. La padrona di casa di Ballando con le Stelle non si è espressa neanche sull’ultimo scoop bomba lanciato da Alberto Dandolo su un presunto tradimento consumato lo scorso anno da Stefano Oradei con Gessica Notaro ai danni di Veera Kinnunen.

Come ben sapete, l’insegnante di Ballando con le stelle ha lasciato il suo fidanzato storico Stefano Oradei perché durante l’ultima edizione del talent show di Raiuno si è innamorata dell’ex calciatore della Roma, Dani Osvaldo.

Ora che l’insegnante di Ballando con le stelle, Veera Kinnunen, e il suo ex allievo Dani Osvaldo hanno ufficializzato la loro storia d’amore con diversi scatti di coppia condivisi su Instagram, sono davvero tanti i fan che vorrebbero che Milly Carlucci chiedesse scusa a Stefano Oradei.

Ma Milly al settimanale diretto da Alfonso Signorini ha dichiarato: “Senza offesa, ma io non mi occupo e non mi sono mai occupata della vita privata dei ballerini. Non me ne voglia, ma non ne so davvero nulla”.

Per evitare ulteriori gossip, incomprensioni e problemi la storica conduttrice tv di Raiuno ha preferito non intromettersi in queste vicende molto intime e private: “No, anche perché non sono la loro mental coach! L’unica cosa che dissi loro, ai tempi che furono, è che quando inizi a diventare un volto pubblico, il privato non ti appartiene più”.

Una scelta quella di Milly molto consapevole e ampiamente condivisibile, non credete?

