Milly Carlucci è una sportiva e ha le gambe secche. La regina del sabato sera di Raiuno ha rivelato al quotidiano La provincia di Como, che non può prendere peso: “Devo sempre essere così. Un uomo può avere la pancia, pochi capelli. A una donna non è concesso nessun difetto. Perché non metto la minigonna? Perché non ho le gambe e neanche l’età”.

La star tv di Ballando con le stelle ha svelato i suoi peccati di gola. Quali sono? I biscotti di pastafrolla e il cioccolato. Ma al lavoro porta petto di pollo e verdure nel portapranzo.

In merito ai suoi complessi adolescenziali, Milly ha spiegato: “Io sono una sportiva. Non ho le gambe secche e ho il seno. Quando ero giovane andavano di moda quelle piatte, e io soffrivo perché le magliette non cadevano dritte. Ma poi ho imparato. Ognuno deve valorizzare quello che ha. Non deve passare il tempo a demolirsi perché non sopporta qualcosa del proprio aspetto fisico, deve concentrarsi su quello che ha di bello. Ognuno ce l’ha”.