Mino Magli contro Elisabetta Gregoraci: un libro e una querela per diffamazione

Mino Magli si è scagliato duramente contro Elisabetta Gregoraci mediante un libro e una querela per diffamazione. L’imprenditore pugliese è rimasto molto amareggiato e sconvolto dalle dichiarazioni rilasciate dalla famosa conduttrice tv e showgirl ad Alfonso Signorini subito dopo aver abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip 5.

Come si legge su Oggi, l’imprenditore pugliese ha infatti appena pubblicato il libro L’Idiota Romantico (Officina della stampa, 14 euro, presentato ufficialmente sabato 13 all’Hotel American Palace di Roma), nel quale racconta senza reticenze tutta la sua storia.

«Per la prima volta in vita mia ho levato ogni maschera – ha detto Mino -, ogni pudore, e ho deciso di raccontarmi con sincerità, senza badare troppo a quello che gli altri avrebbero potuto pensare».

Come reagirà Elisabetta Gregoraci? «Non ho idea di come reagisca Elisabetta e sono curioso di vedere cosa farà – ha sottolineato -. Io ho comunque dato mandato al mio avvocato di denunciare la Gregoraci per aver detto sul mio conto parole false e calunniose. Ha affermato che mi facevo pagare dai paparazzi per farmi fotografare con lei, ha detto che ero un amico del padre e lei mi conosceva appena. Insomma, mi ha dipinto come un cialtrone e un bugiardo, e voglio un tribunale mi restituisca l’onore. Non chiedo soldi, non mi interessano, voglio che mi si chieda scusa».

Nel suo libro racconta: «Isabella è una donna più giovane di me di 20 anni conosciuta, inaspettatamente, nel corso di uno shooting fotografico per un mio catalogo. Era concentrata sulla carriera, aspirava all’agiatezza, ad emergere, quello veniva prima di tutto. La nostra è stata una relazione “tira e molla” all’insegna del divertimento, anche della passione, ma poco chiara, da parte sua, fin da principio. Mi ha lasciato tanta amarezza».