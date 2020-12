Mino Magli su Elisabetta Gregoraci: “Mi disse che doveva essere solo la fidanzata da parata di Flavio Briatore”

Mino Magli è tornato alla carica di Elisabetta Gregoraci dalle pagine del settimanale Oggi. Ha rilasciato dichiarazioni molto scottanti. La famosa showgirl e conduttrice televisiva ha dichiarato ad Alfonso Signorini dopo aver abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip 5: “Mino Magli è un signore amico della mia famiglia con cui avevo già avuto problemi tanti anni fa. Andava a pescare con mio papà, ha fatto una cosa schifosa, Quando mia madre stava male veniva sotto casa a portare le pizze e poi chiamava i fotografi. Pur di guadagnare due euro ha fatto qualsiasi cosa”.

Lui ha sempre sostenuto in tv e ai giornali di essere stato, per anni, l’amante segreto di Elisabetta Gregoraci.

Ora Mino Magli ha raccontato al settimanale Oggi che anche che la protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci si fece regalare un intervento dal chirurgo estetico: «Un doppio regalo, che certe cose si fanno solo a paia».

Sullo scandalo di Vallettopoli, l’imprenditore ha ricordato che «Ely mi diceva di non preoccuparmi perché era stata coinvolta solo per la vendetta di un politico che aveva respinto».

Per quanto riguarda la liaison di Elisabetta Gregoraci con Flavio Briatore, Mino ha rivelato: «Mi disse che era un amico, che tra di loro c’era un accordo e che doveva essere solo la sua fidanzata “da parata”, quella da mostrare nei momenti ufficiali, ma che loro non andavano a letto insieme. Mi chiese di sopportare questa situazione per il bene della sua carriera, e lei stessa si affrettava a spiegare la situazione ai miei amici quando uscivamo tutti insieme».

