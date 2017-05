Monica Bellucci ha parlato di amore e amicizia durante la sua ultima intervista rilasciata al settimanale F. La celebre diva italiana del cinema non è più single, dopo la lunga love story con Vincent Cassel, ma non ha voluto dire nulla sul suo nuovo amore.

IL PENSIERO SULL’AMORE E SULL’AMICIZIA

“Ci sono amori come del resto amicizie, che durano tutta la vita – ha spiegato Monica a F – e ce ne sono altri dove si fa un pezzo di percorso insieme e poi si cambia, non si segue lo stesso cammino e ci si lascia. Però quando ci sono i figli le relazioni vanno gestite in modo intelligente”.

Monica Bellucci, che ha tradito ed è stata tradita in amore, ha poi continuato: “Quando si sta male in amore, ci conforta la consapevolezza. Quando mi è successo quel che mi è successo mi sono detta: perché mi trovo qua? Che tipo di scelte ho fatto per essere in questa situazione? Arriva un momento in cui devi fare i conti con quello che sei stato fino a ora. E con quello che non hai visto. Sennò si continua a dare la colpa agli altri. Bisogna imparare ad avere della compassione verso chi non è stato salutare per noi. Chi ti fa del male sta male. E se una persona resta bloccata dalle sue paure e preferisce negarle piuttosto che affrontarle, non puoi insistere. Bisogna mantenere la distanza. Proteggersi senza chiudersi”.

IL PENSIERO SULLE COUGAR VIP

La celebre star del cinema italiano ha detto la sua anche sulla storia d’amore del neo presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron con Brigitte Trogneux: “L’amore non ha delle regole. L’importante è che una persona abbia una capacità di decisione, deve sapere quello che fa. Io ho avuto una zia che è stata tutta la vita con un uomo che era 20 anni più giovane di lei. E sono invecchiati insieme”.

Una donna straordinariamente sexy, intelligente, bellissima e adorabile!