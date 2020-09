Myriam Catania sull’ex marito Luca Argentero: “Non siamo rimasti amici”

Myriam Catania ha rivelato al settimanale di gossip Chi, che con l’ex marito Luca Argentero non sono rimasti amici. L’attrice e doppiatrice 40enne ha chiesto consiglio proprio al sex symbol del cinema, prima di accettare di entrare nella Casa di Cinecittà.

“Non siamo rimasti amici perché dopo una storia così lunga, dove l’amore è stato grande, è difficile rimanere amici – ha rivelato Myriam Catania – Se un rapporto nasce così non può morire in un altro modo. Rimane quel ricordo cristallizzato, gli voglio bene, voglio che stia bene, ma non gli racconto le cose di tutti i giorni o come va con il mio compagno”.

Sulla sua esperienza al GF Vip ha dichiarato: “Mi ha dato una serie di motivi per farlo e una serie di motivi per non farlo e poi mi ha detto: ‘Decidi tu’. Mi ha spiegato che è un’esperienza forte, che potrebbe essere difficile, ma anche divertente. Lui lo ha fatto quando aveva 20 anni e non era nessuno, non conosceva questo mondo, sono due situazioni diverse”.

Perché è finita con Luca Argentero? Myriam ha spiegato: “Siamo molto diversi, ma dentro eravamo tante cose, nessuno è una cosa sola. E poi io avevo 23 anni e lui 24, aveva una grande energia e voglia di fare, facevamo duemila cose, non stavamo mai fermi. Abbiamo visto mezzo mondo, non c’era tanta razionalità come può sembrare. Non litigavamo e forse questo era il problema, perché lui non vuole litigare, è difficile scontrarsi con Luca. Siamo andati molto d’accordo e, alla fine, abbiamo preso strade diverse, per fortuna ci siamo resi conto prima di formare una famiglia, infatti poi abbiamo avuto figlio da altre persone”.

In passato aveva sempre detto “no” ai reality, ma poi ha cambiato idea: “La vita ha diverse fasi, è bello non essere sempre uguali. Quando me lo hanno proposto ci ho pensato, ho incontrato il gruppo di lavoro e mi sono divertita a chiacchierare con Alfonso Signorini, ho sentito una forte empatia. MI piacciono le sfide e questa è un’esperienza che puoi fare soltanto qui… è la possibilità di fare un viaggio dentro se stessi”.