Nina Senicar è incinta di 9 mesi. La bellissima modella e showgirl serba diventerà mamma per la prima volta di una femminuccia. Dal 2012 l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi vive con il compagno Jay Ellis a Los Angeles, in California, negli States.

Nina è apparsa incinta con il pancione sulla cover di Hello!. La showgirl ha poi svelato il nome della piccola che porta in grembo. Come si chiamerà la prima figlia di Nina Senicar e Jay Ellis? Nora.

Il parto è ormai imminente!

Redazione-iGossip