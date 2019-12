Nina Zilli e Omar Hassan si sono lasciati: amore finito

Nina Zilli e Omar Hassan si sono lasciati dopo tre anni d’amore. Amore finito per la famosa cantante e il noto pittore di origini egiziane. La notizia della rottura è stata data dal settimanale di cronaca rosa Chi.

Secondo la rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini, lui sarebbe volato a Miami, dove vive e lavora, mentre, la cantante sarebbe rimasta in Italia con l’obiettivo di far parte del cast dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020.

La loro storia d’amore era sbocciata tre anni fa grazie a internet. In particolar modo grazie a Instagram. Ora però la loro storia è giunta ai titoli di coda. I fan sperano che possa essere soltanto una crisi temporanea. Staremo a vedere!