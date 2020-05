Pago dopo la rottura con Serena Enardu: “Sono senza casa e senza macchina”

Pago dopo l’ennesima rottura con Serena Enardu è davvero distrutto e sconvolto. Ha confessato che è senza casa e senza macchina. Per la verità erano davvero in pochissimi a credere all’ennesimo e contestatissimo ritorno di fiamma tra i due durante il Grande Fratello Vip 4. La reunion è durata come un gatto in tangenziale, come direbbe Simona Ventura.

Pago e Serena Enardu – Foto: Instagram

Pago è amareggiato e devastato poiché Serena Enardu le avrebbe fatto ancora del male. Il cantante ed ex concorrente del GF Vip 4 ha confidato al settimanale di cronaca rosa Chi che è successo qualcosa di molto grave. “Non potrò mai più aver fiducia in lei – ha detto l’ex concorrente di Temptation Island Vip -. Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d’amore senza casa, senza macchina, senza Serena. Ma va bene così. Saprò ricominciare dalla mia famiglia. Mi ha deluso, mi ha fatto ancora del male”.

Per poi aggiungere: “Parlerò quando mi sentirò di farlo. Al momento devo ricostruire la mia vita ancora una volta. Posso solo dire che Serena di fiducia non può parlare. Lei non sa nemmeno cosa sia la fiducia, ieri così come oggi”.

L’ex gieffina vip ed ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, Serena Enardu, si è sfogata sui social, parlando di storia malata.