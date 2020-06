Pago dopo l’addio a Serena Enardu: “Le ferite si stanno rimarginando”

Pago dopo il doloroso e chiacchierato addio all’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu, ha confessato che le ferite si stanno rimarginando. Ospite di recente di Giada Di Micelli nella trasmissione radiofonica Non succederà più, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha mai citato la sua ex compagna sarda ma ha spiegato cosa lo ha spinto a scrivere il suo ultimo singolo e il suo nuovo libro Vagabondo per amore.

“Questa canzone è stata scritta per un motivo particolare, per un amore che poi è andato come è andato – ha esordito Pago -. Mi piacerebbe in questo momento trovare un po di serenità e tranquillità nella mia vita. Bisogna avere la forza di ricominciare, infatti sarà scritto anche nel libro che uscirà a giugno. La musica e mio figlio sono i due mezzi per ricominciare. […] ‘Vagabondo per amore’ è un libro che parla molto della mia vita e di molte cose che mi sono capitate. Le cose più importanti ci sono e mi ha fatto emozionare tanto quando l’ho avuto la prima volta tra le mani”.

Per quanto riguarda l’addio a Serena ha dichiarato: “Sto bene, sto pensando al lavoro, sto viaggiando molto e sono molto concentrato sul lavoro. La musica mi accompagna da sempre, da piccolino e mi accompagnerà per sempre. A me piace battere la testa e vedere dove riesco ad arrivare. Non mollo e non mi interessa se questo può poi definirsi sottone. Ci sono persone che non mollano mai in amore e non per questo devono essere giudicate. Non si può etichettare una persona solo per quello che vede in televisione. […] Sono fatto cosi. Non sono sottone e se qualcuno mi chiama così non mi interessa. Ho fatto determinate scelte per dei motivi importanti. Le mie ferite si stanno un pochino rimarginando. Non si può voltare pagina pensando di spegnere un interruttore, è normale che ti rimangono delle cose che poi piano piano verranno rimarginate. Nel mio libro racconto la mia verità. Se tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto perché volevo fare tutto quello che ho fatto. Io non volevo pentirmi di non fare qualcosa, poi quello che succede dopo non lo puoi sapere”.

“Non ho smesso di credere nell’amore, non si può ignorare l’amore”, ha concluso l’ex gieffino.