Pago non è un maschio alfa: “Non sono un sottone, ma neanche un capo branco”

Pago non è un maschio alfa, ma ha voluto precisare in una recente intervista che non è né un sottone né un capo branco. All’Unione Sarda ha confessato di essere uscito distrutto psicologicamente da Temptation Island Vip. La fine della sua storia d’amore con Serena Enardu, con uno strascico di polemiche e accuse reciproche, ha lasciato un grande vuoto nel suo cuore.

Pago non è affatto pentito di averci provato ancora con Serena Enardu. Il cantante, ex gieffino vip ed ex concorrente di Temptation Island Vip ha respinto le critiche di essere un sottone: “Non mi ci ritrovo, né ho mai detto di essere un capo branco. Ma se significa non mollare mai in amore e seguire sempre i propri sentimenti, che mi chiamino pure così”.

L’artista Pacifico Settembre ha poi svelato al programma radiofonico I Lunatici: “La mia storia personale dice che quando chiudo una relazione poi se ne può riparlare. Ho un matrimonio alle spalle con Miriana Trevisan che finì, poi dopo tre anni siamo tornati insieme e abbiamo fatto anche un figlio. Non si può ipotecare il futuro, nessuno può sapere ciò che accadrà un domani”.

