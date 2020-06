Pamela Petrarolo è incinta all’età di 43 anni del terzo figlio. L’ex showgirl del programma cult degli anni ’90 di Mediaset, Non è la Rai, diventerà mamma tris molto presto. La soubrette è già mamma di due femminucce avute dall’ex compagno Gianluca. Ora è incinta del suo nuovo partner Giovanni, che diventerà padre per la prima volta.

Pamela Petrarolo – Foto: Instagram

Pamela ha annunciato la bellissima notizia condividendo un post su Instagram che la ritrae radiosa con il pancione in bella vista. Il dolcissimo e tenerissimo scatto social è stato accompagnato dalla seguente didascalia: “Ci sono cose che non si programmano… semplicemente accadono… un po’ come i miracoli”.

Pamela Petrarolo ha parlato della sua gravidanza tris durante una recente puntata di Pomeriggio 5. La showgirl ha raccontato a Barbara D’Urso: “Ho un ciclo regolare. L’ultimo doveva arrivare il 9 di aprile. Era quattro o cinque notti che non dormivo. Mi sentivo strana. L’11 aprile, senza dire nulla a nessuno, sono andata in farmacia. Curiosamente davanti a me c’erano tre uomini che hanno chiesto il test. La farmacista ha detto scherzando: Vendo più test di gravidanza che mascherine”. Per poi aggiungere: “Sono tornata a casa. Ero sola, non c’era nessuno. E il test mi ha detto che ero incinta. Sono scoppiata in lacrime dalla felicità: in questo momento non lo stavamo cercando, anche se lo desideriamo tantissimo”.

Ha rivelato di essere incinta al compagno a Pasqua: “Il giorno dopo averlo scoperto era Pasqua. A Giovanni ho detto: ‘Quest’anno non ti ho fatto l’uovo’. Gli ho fatto vedere il test, si stava strozzando con il salame che stava mangiando. Per lui è la prima volta, è felicissimo. Ora dobbiamo scoprire il sesso: spero in un maschietto”.