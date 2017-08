Pamela Prati conquista anche la Gran Bretagna

Pamela Prati ha conquistato anche la Gran Bretagna. L’ex star del Bagaglino e del Grande Fratello Vip 1 ha stregato gli inglesi di sua Maestà. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 1 ha quasi 60 anni, ma sfoggia un fisico da pin-up che fa invidia a tante sue colleghe giovanissime. Il tabloid britannico Daily Mail ha dedicato un articolo alla nostra bellissima e sensuale attrice, showgirl ed ex modella italiana.

Sul tabloid inglese si legge: “Grazie a una dieta sana e a tanto fitness, passa per una ragazza con metà dei suoi anni, ostentando le forme con un abbigliamento osé. Pamela, padre spagnolo e madre sarda, è nota per la sua carriera di attrice, presentatrice, modella, cantante. E’ apparsa anche in commedie erotiche. Il suo look giovane le ha fatto guadagnare seguito on line, su Instagram ha 124.000 follower. I media italiani sono impressionati – si continua a leggere -, dicono che lei ha trovato l’elisir della giovinezza. Ma secondo Pamela il vero segreto è l’amore per il cibo sano, uno stile di vita corretto e tanto esercizio”.

L’ex star del Bagaglino ha condiviso l’articolo del Daily Mail Online sui suoi profili social.