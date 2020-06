Pamela Prati respinge attacchi e minacce di morte: “Con questo si è toccato il fondo”

Pamela Prati ha respinto tutti gli attacchi e le minacce di morte dopo la sua ultima e chiacchierata intervista rilasciata nel salotto tv di Mara Venier, Domenica In. L’ex star del Bagaglino è finita nel mirino delle sue ex manager, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, e del popolo della Rete.

Pamela Prati – Foto: Instagram

Anche Mara Venier ha respinto gli attacchi politici. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è intervenuta pubblicamente sui social per stigmatizzare le critiche al veleno degli hater.

La soubrette sarda ha pubblicato anche alcuni commenti terribili e vergognosi di alcuni odiatori sociali. Pamela ha scritto: “Non smetterò mai di chiedermi perché esista gente del genere. Gente logorata dall’odio, che si scaglia contro persone che non conosce, che augura cose indicibili che non si dovrebbero né pensare né augurare a nessuno. Lo so che in tante ricevono messaggi del genere ma mi chiedo per quale motivo dobbiamo subire una cosa del genere. Perché?”.

Per poi concludere: “Nessuno merita questo… io ho fatto degli errori, ho chiesto scusa, ma con questo si è toccato davvero il fondo. Nessuno, e sottolineo NESSUNO dovrebbe ricevere messaggi del genere”.