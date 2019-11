Paola Caruso e Moreno Merlo convivono e pensano al secondo figlio

Paola Caruso e Moreno Merlo convivono e pensano già al secondo figlio. L’ha rivelato l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi italiana e spagnola al settimanale di cronaca rosa Nuovo. Secondo l’ex Bonas di Avanti un altro, Moreno Merlo è l’uomo per lei.

La showgirl ha dichiarato alla rivista di gossip: “Moreno è una persona che ascolta molto, in più crede nei miei stessi valori e ha sani principi. Mi sembra di conoscerlo da tutta la vita, come se prima di lui non ci fosse stato mai nessun altro uomo per me. Conviviamo insieme – ha sottolineato Paola Caruso -, ma part-time. Nel senso che Moreno vive a casa mia per tre o quattro giorni alla settimana e poi raggiunge sua madre che abita da sola in un paesino fuori città. Il progetto è quello di convivere a tempo pieno, però vogliamo fare le cose bene e con calma”.

Paola sogna matrimonio e secondo figlio con l’ex tentatore di Temptation Island: “Penso che Moreno sia la persona giusta per dare un fratellino o una sorellina a Michelino. Ne abbiamo già parlato e magari tra un paio d’anni faremo un bebè. Io vorrei un altro maschietto, però, perché con le femminucce ci sono sempre problemi… E non solo: in futuro mi piacerebbe anche sposarmi perché io sogno da sempre l’abito bianco”.

