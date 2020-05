Paola Caruso infuriata: “Non lavoro da tre mesi, di noi artisti nessuno si preoccupa”

Paola Caruso è davvero amareggiata e infuriata perché non lavora da tre mesi e ha lanciato un monito dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Nuovo. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi italiana e spagnola ha dichiarato senza mezzi termini che degli artisti non si è preoccupato nessuno.

Paola Caruso – Foto: Facebook

Durante il periodo di quarantena forzata, causato dalla diffusione del Covid-19, l’ex Bonas di Avanti un altro è rimasta a Milano con il figlio Michelino, lontana dalla propria famiglia.

“Cosa mi preoccupa di più? Il futuro di mio figlio – ha dichiarato Paola -. Cammina da poco e avrebbe bisogno di correre e di giocare insieme ad altri bambini, invece tutto ciò che sino a ieri sembrava normale oggi non è più possibile e chissà quando tornerà ad esserlo. E poi il mio pensiero va alle mie due mamme che vivono in Calabria e che non vedo da mesi. Festeggiare il primo compleanno di Michele senza le sue nonne è stata una ferita al cuore che non si è ancora rimarginata. Per me è straziante pensare che non possano trascorrere il tempo con il loro nipotino. Avrei potuto fare una fuga per raggiungere le mie mamme prima del lockdown – ha proseguito – come hanno fatto in tanti ma non me la sono sentita sia per un senso di responsabilità nei confronti delle persone che amo, sia perché non mi sarebbe sembrato corretto per il mio profondo senso civico”.

Il lockdown ha messo in ginocchio anche il settore dello spettacolo: “Non lavoro da tre mesi e non so quando potrò tornare a farlo. Di noi artisti nessuno si preoccupa perché ci vedono come una classe privilegiata e spesso dicono che non facciamo niente. Dovrebbero ricordarsi che oltre chi compare in video ci sono anche centinaia di persone che lavorano dietro le quinte, per la realizzazione di un programma televisivo o di uno spettacolo teatrale. Purtroppo pensano solo ai calciatori, che hanno avuto il coraggio di lamentarsi per la riduzione dei loro stipendi milionari. È assurdo”.

E voi che cosa ne pensate?