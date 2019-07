Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati: spunta l’ombra del tradimento del cantante con Emma Muscat

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha annunciato la rottura mediante un post condiviso sul suo profilo Instagram. spunta l’ombra del tradimento del cantante del duo Benji & Fede con la finalista della penultima edizione del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, Emma Muscat.

La love story di Paola Di Benedetto e Federico Rossi è giunta al capolinea per colpa di Emma Muscat? Madre Natura ha raccontato ai suoi follower di Instagram i motivi della rottura con il giovane artista: “Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma quando vedo mancare di rispetto non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla. Il mio pensiero, adesso, è curare la mia mente e il mio corpo, che come alcuni di voi hanno visto è mutato negli ultimi tempi. Vi chiedo soltanto di comprendere un momento delicato, almeno per me, e di rispettare questo periodo”.

L’ormai ex fidanzato di Paola Di Benedetto si starebbe vedendo segretamente con Emma Muscat, tornata single di recente dopo la rottura con il rapper Biondo. Lo scoop l’ha lanciato in esclusiva il settimanale di gossip Novella 2000.

Redazione-iGossip