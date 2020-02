Paola Di Benedetto e Federico Rossi vanno a convivere dopo il GF Vip?

Paola Di Benedetto e Federico Rossi vanno a convivere dopo il Grande Fratello Vip 2020? L’ipotesi è stata ventilata dall’ex Madre Natura durante una chiacchierata con gli altri coinquilini della Casa più spiata e famosa d’Italia.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi – Foto: Instagram

Dopo aver superato un periodo di crisi, Paola e Federico sono più innamorati che mai. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e il cantante del duo musicale Benji e Fede sono molto uniti e vogliono vivere al meglio la loro liaison.

Non a caso Paola ha dichiarato agli altri gieffini: “Non è tanto ma nemmeno poco considerato che siamo sempre in giro. Siamo bravi proprio a coordinarci con la vita di tutti i giorni. Io vado a Modena, lui mi raggiunge a Milano. Quando possiamo andiamo via. Non abitiamo assieme. Al momento no. Prima di entrare qua ne parlavamo. Sarebbe carino, dopo questa esperienza, prendere un appartamento dove abitare a Milano. Io ho la mia casetta in affitto ma è piccola… è una casina di 50 metri quadrati. Ci stiamo stretti in due… è un appoggio, ci poso le valigie. E, poi, magari dividiamo l’affitto e proviamo a fare questo passo”.