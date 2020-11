Paola Di Benedetto vuole tre figli da Federico Rossi. L’ex Madre Natura ha parlato della sua storia d’amore con il bellissimo cantante durante un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi. A 25 anni ha scritto già un’autobiografia.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi – Foto: Instagram

La vincitrice del Grande Fratello Vip ha spiegato: «Il libro parte dalle esperienze della mia vita per dare consigli, fare qualche riflessione. I miei coetanei non credono più nell’amore: per le donne, i maschi sono tutti traditori, per gli uomini, le ragazze sono arriviste. Siccome sto vivendo una bella storia d’amore, con alti e bassi, voglio mostrare un altro punto di vista».

Nel suo libro intitolato Se ci credi ci vogliono testa e cuore (Rizzoli), Paola Di Benedetto ha raccontato la travagliata storia d’amore con Federico Rossi, idolo delle teenager, ex membro del duo Benji & Fede. Love story che ha rischiato di andare in frantumi, a causa di una crisi esistenziale di lui.

«Lui aveva perso la bussola – ha raccontato la modella -, travolto dalle sue insicurezze e aveva iniziato a bere troppo. A essersi accorto della gravità della cosa è stato mio padre, che mi ha messo in guardia. Ci siamo allontanati, poi ci siamo ritrovati».

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha poi spiegato: «Fede è uno preciso, io una disordinata cronica, ma mi sto impegnando».

Ora che cosa sogna? «Lavoro a Rtl e ho scoperto che anche la radio può essere il mio futuro – ha spiegato -, e mi piacerebbe fare le Iene. Spero che la mia storia con Federico continui così e voglio tre bambini, come minimo».

Auguri!