Paola Ferrari ha attaccato duramente la sua ex amica ed ex socia in affari Daniela Santanchè sul suo profilo Instagram. Per quale motivo? La deputata di Forza Italia e imprenditrice è apparsa in alcune foto social mentre si scatena e si diverte a una festa vip alcuni giorni dopo aver licenziato 14 persone, tra giornalisti e impiegati, dei settimanali di gossip Novella 2000 e Visto perché gli stipendi erano altissimi e ha liquidato la Visibilia Magazine.

La giornalista e conduttrice sportiva di mamma Rai ha ammonito la sua ex amica vip: “Veder ballare scatenati il direttore e l’Editore di un giornale che poche ore prima ha licenziato 14 dipendenti è triste e squallido come chi rideva la notte del terremoto pensando ai guadagni selle ricostruzione”.

Anche il comitato di redazione ha fatto sentire la sua voce mediante un comunicato stampa che è stato condiviso sui socia da molti vip: “In questi due anni di gestione Santanchè nulla è stato fatto per portare Visto e Novella a competere sul mercato editoriale: contrariamente a quanto afferma il liquidatore, mai è stata pianificata una campagna promozionale né pubblicitaria, mai una locandina, mai un passaggio in tv come tutte le testate concorrenti. Non solo: Visibilia Magazine ha mostrato da sempre una totale incapacità nel gestire la diffusione di Visto e Novella 2000, tanto che in edicola le due testate spesso non giungono e quindi vengono destinate direttamente al macero. Stessa sorte per i numeri speciali, di cui non si ha traccia”.