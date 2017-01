Paola Perego e la sua storia con Lucio Presta: “Ci siamo ritrovati sui valori”

Paola Perego ha parlato della sua storia matrimoniale con il potente e apprezzato manager dei vip Lucio Presta in una lunga intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. L’ex conduttrice di programmi trash della tv italiana ha poi rivelato che sta seguendo una dieta piuttosto drastica dopo gli eccessi e le abbuffate del periodo natalizio. Come mai? In quest’ultimo periodo ha preso 5 chili… ed è corsa ai ripari. “Per la prima volta in vita mia. Sono sempre stata fortunata con la mia costituzione, ma tra l’età e il fatto che un anno fa ho smesso di fumare ho preso cinque chili che sto provando a eliminare”.

La star tv ed ex moglie dell’ex calciatore Andrea Carnevale è felicemente sposata con l’agente dei personaggi famosi Lucio Presta dal 25 settembre 2011, dopo ben 10 anni di fidanzamento. La moglie di Presta, Paola Perego, ha speso parole dolcissime per il suo adorato marito. “Lucio è come se lo avessi riconosciuto – ha detto la mamma vip di Giulia e Riccardo -, ci siamo ritrovati sui valori: la famiglia, i figli. E poi lui c’è. Sempre. E si prende cura delle persone che ama. Per dieci anni ci siamo visti come fidanzati e siamo andati a vivere insieme solo quando i ragazzi sono cresciuti (anche Presta ha due figli, Beatrice e Niccolò, ndr) e abbiamo ritenuto che fossero pronti, ma ero terrorizzata. Invece i ragazzi si sono trovati subito: la prima volta che tra di loro si sono chiamati fratello e sorella mi sono messa a piangere dalla gioia. È stato un dono di Dio”.

Per quanto riguarda la sua carriera televisiva, Paola Perego ha spiegato che ora le malelingue e i pettegolezzi infondati non la fanno stare più male. “Mai nella vita avrei immaginato di potermi permettere quello che ho oggi – ha raccontato la star tv – Ecco perché, dopo 34 anni di lavoro, se con il mio piccolo programma ho l’opportunità di aiutare le persone, questo mi fa stare bene e vado a dormire felice. E chissenefrega degli ascolti. E poi non mi toccano più le cattiverie gratuite, i pettegolezzi. A questa età ho ben chiaro cosa è essenziale e cosa è contorno. Oggi mi concentro sul lavoro e sugli affetti. Le serate in cui io e Lucio siamo a casa insieme con i ragazzi, i loro amici, i fidanzati e le fidanzate sono divertentissime. Ecco, in quei momenti sono davvero felice”. Una bellissima e adorabile famiglia vip!