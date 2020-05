Paola Turani contro chi le chiede perché non ha figli: il duro sfogo social

Paola Turani si è scagliata contro chi le chiede ripetutamente sui social perché non ha figli. La 32enne modella e influencer bergamasca non ce la fa più. Felicemente sposata con Riccardo Serpellini dallo scorso 5 luglio, Paola ha dovuto combattere contro un cancro al collo dell’utero causato dal Papilloma Virus.

Paola Turani – Foto: Instagram

“Non ce la faccio a stare ancora in silenzio, oggi non sorvolo più. Scrivo mentre mi tremano le mani dal nervoso, ma certo, loro non possono capire come mi fanno sentire ogni volta che mi scrivono quelle cose perché non si mettono nei panni della donna a cui si stanno rivolgendo senza immaginare nemmeno lontanamente alle conseguenze. Perché oggi sono io, domani un’altra e via dicendo”, ha esordito Paola Turani nel suo lungo post.

Per poi aggiungere: “Siete inopportune – ha continuato Paola – senza un briciolo di tatto verso altre donne come voi, di cui fondamentalmente non siete a conoscenza della situazione che stanno vivendo in privato e che preferiscono tenere tale, senza immaginare la loro sensibilità e il dolore che gli state causando… è frustrante leggere continuamente decine e decine di messaggi di questo tipo. Fate male”.

E poi ancora: “Ci sono coppie che hanno dei problemi e stanno intraprendendo un percorso delicato tra visite/ospedali/cure eccetera e il loro silenzio va rispettato; ci sono poi coppie che purtroppo non potranno mai avere dei figli propri e voi siete insistenti, sfacciate e irrispettose facendo così. Fatevi un esame di coscienza. Ve l’ho chiesto altre volte e ve lo chiedo ancora, per favore, BASTA!”.

Tantissime vip del jet set nazionale hanno espresso vicinanza, solidarietà e stima alla modella.