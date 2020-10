Patrizia Rossetti bacchetta Guenda Goria e difende Maria Teresa Ruta

Patrizia Rossetti ha bacchettato Guenda Goria e ha preso le difese di Maria Teresa Ruta durante una recente puntata di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Alcuni giorni fa Guenda Goria ha attaccato sua madre Maria Teresa Ruta poiché l’avrebbe “abbandonata” quando aveva 17 anni. La conduttrice e opinionista tv Patrizia Rossetti ha dichiarato: “Guenda è un po’ bugiardetta. Ha detto delle cose molto brutte su sua madre”.

La vincitrice di Pechino Express ha poi continuato: “Io conosco molto bene Maria Teresa e non si sognerebbe mai di abbandonare la figlia. Lei non ha abbandonato per niente i suoi figli. Lei quando aveva 17 anni conviveva già con il suo ex fidanzato. Sta recitando, ha fatto finta di aver compreso Maria Teresa”.

Nel salotto tv di Barbara d’Urso si è poi affrontata la storia d’amore di Guenda con l’imprenditore Telemaco Dell’Aquila. L’opinionista tv e tuttologo Giovanni Ciacci ha spiegato: “Io ero a Sharm e a un certo punto vedo arrivare Guenda da sola. Una sera eravamo in quei grandi tavoli tra amici e lei stava vedendo un uomo con gli occhi dolci. Guardava Telemaco, un signore che vende appartamenti in Egitto. Maria Teresa l’ha conosciuto tanti anni fa perché Telemaco vive là dove vende degli appartamenti, perché ne stava acquistando uno. Poi non gli è piaciuto e ha acquistato un altro appartamento, ma da un’altra persona. Guenda poi si è messa con Telemaco a gennaio di quest’anno. Se tu mi dici che io sono pettegolo – ha concluso Giovanni Ciacci -, allora io racconto tutto”.