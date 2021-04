Perché Gianni Sperti ha lasciato il mondo della danza? L’ex ballerino professionista di Buona Domenica avrebbe potuto diventare coreografo. Da tantissimi anni ormai ricopre il ruolo di opinionista fisso a Uomini e Donne insieme con la vamp Tina Cipollari. Sperti ha risposto a questa domanda di una follower sui social.

Gianni Sperti – Foto: Facebook

L’opinionista storico di Uomini e Donne ha dichiarato: “Ho iniziato nel periodo in cui la televisione italiana offriva molti programmi con la presenza di un corpo di ballo e l’ho fatto per molti anni nonostante la carriera del ballerino è notoriamente breve come quella di un calciatore. Si può decidere di restare nel settore con un ruolo diverso – ha sottolineato l’ex ballerino pugliese -, io invece ho avuto la possibilità di intraprendere un percorso differente ma molto entusiasmante. Ho fatto questa scelta anche perché con la danza ho un rapporto di amore e odio. Amo danzare ma non mi è mai piaciuto l’ambiente competitivo che si respira”.

L’ex marito della showgirl e conduttrice tv Paola Barale non si è pentito di nessuna scelta: “Rifarei tutto tranne alcune rinunce per amore… è un errore che ho fatto e mi ha insegnato che non è una prova d’amore”. Al momento non è fidanzato, è single: “No, sono bravissimo a dispensare consigli per gli altri. Per me stesso, sono un disastro. Sono troppo complicato”.