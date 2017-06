Pietro Titone e Ilaria Natali descrivono il loro matrimonio da sogno

Pietro Titone e Ilaria Natali hanno descritto il loro matrimonio da sogno, celebrato nella chiesa di Santa Margherita ai Montici a Firenze mentre il ricevimento si è tenuto in una villa nei pressi di San Gimignano, al settimanale di gossip Nuovo Tv. La mamma vip di Camilla ha dichiarato: “E’ stato un matrimonio molto bello, per pochi intimi proprio come desideravamo. Ho organizzato tutto da sola. Non ho chiesto aiuto a un wedding planner e alla fine sono felicissima del risultato. E’ stato un giorno davvero indimenticabile. Io, con mio marito e nostra figlia lo porteremo per sempre nel cuore”.

Nessun viaggio di nozze per la coppia. “E’ solo rimandato – ha detto Ilaria – Per ora andremo al mare. A ottobre, invece, voleremo a Dubai, poi, faremo un safari in Sudafrica ed, infine, una settimana alle Maldive. Naturalmente, tutti e tre insieme”.

Com’è cambiata la loro vita dopo il Grande Fratello? Ilaria è la titolare di un’agenzia di comunicazione. Pietro è rappresentante di prodotti per capelli. “Dopo il reality abbiamo vissuto a Milano per un anno – ha proseguito l’ex gieffina – Abbiamo guadagnato parecchio tra serate e sfilate, ma poi siamo tornati alla nostra vita di sempre e abbiamo messo su famiglia”.

Auguri!