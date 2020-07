Raffaella Fico e Giulio Fratini innamorati a Positano: prima foto social di coppia

Raffaella Fico e Giulio Fratini sono apparsi per la prima volta insieme sui social. Lo scatto di coppia è stato condiviso su Instagram Story dal ricco imprenditore fiorentino, che ha immortalato un momento di relax dell’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi con il suo nuovo fidanzato in vacanza sulla Costiera Amalfitana.

Raffaella Fico e Giulio Fratini sulla Costiera Amalfitana – Foto: Instagram

Finora Raffaella Fico non ha pubblicato nessuna foto di coppia sui suoi profili social. Le altre foto della neo coppia vip del jet set nazionale erano stata pubblicate in esclusiva dal settimanale di cronaca rosa Chi qualche settimana fa. Uno dei cento talenti under 30 e l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi erano stati immortalati dai paparazzi della rivista di gossip durante momenti di travolgente passione a Positano, tra bagni in piscina e baci molto focosi.

Raffaella Fico e Giulio Fratini sono sicuramente una delle neo coppie vip più paparazzate e seguite dell’estate 2020!