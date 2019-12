Raffaella Fico su Mario Balotelli: “Abbiamo un rapporto stupendo”

Raffaella Fico e Mario Balotelli sono tornati davvero insieme? Ritorno di fiamma o semplice amicizia tra ex fidanzati? La modella e showgirl ha fatto chiarezza in tv dopo la pubblicazione del selfie di coppia condiviso da entrambi su Instagram Story.

Durante la sua recente ospitata a Vieni da me, la padrona di casa Caterina Balivo ha domandato all’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi: “Sai, quest’anno Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme…”. La soubrette campagna ha prontamente replicato con un pizzico di imbarazzo: “Il nostro è un rapporto tra due genitori che si rispettano”.

Tentativo di depistaggio? L’ex gieffina ha però ribadito: “No no no… Quando dico che ci rispettiamo ci rispettiamo in tutti i sensi, davvero. Abbiamo un rapporto stupendo, e questa foto lo prova”.

Caterina Balivo si è spinta oltre: “Se mio marito fa un selfie così con la mamma dei suoi figli, che io adoro e con cui sono amica, a casa mia non entra più”. Ma Raffaella è stata inflessibile e non ha voluto aggiungere altri dettagli su questa complicità importante e ritrovata con l’attaccante del Brescia. Stay tuned per saperne di più!