Ramona Badescu incinta di un maschio: diventerà mamma a 50 anni

Ramona Badescu è incinta di un maschio. L’ex star del Bagaglino e showgirl romena naturalizzata italiana diventerà mamma a 50 anni. La notizia è stata lanciata in esclusiva dal settimanale Diva e Donna che ha immortalata Ramona incinta con il pancione durante alcune giornate di sole e relax in piscina. Lei è felicemente sposata con un avvocato.

L’ex concorrente del reality show La Fattoria ha confermato e commentato la notizia a Ok Magazine: “È un argomento delicato, importante e bello. Mi sono sempre piaciuti i bambini e ho sempre desiderato averne. Ma è importante farlo con la persona giusta. Non ho mai accettato l’idea di fare un figlio con un uomo del quale non fossi stata attratta o che non avessi amato”.

La showgirl ha raccontato di aver scelto la crioconservazione degli ovuli ma la gravidanza è arrivata in modo naturale: “Anche se ho 50 anni come età anagrafica, come età biologica ne ho 32, come dimostrano le analisi, perché non ho mai praticato eccessi e ho avuto una vita sana – ha sottolineato -. Quando ho deciso di iniziare di nuovo la procedura per la fecondazione, il mio ginecologo mi ha guardata con un grande sorriso e mi ha detto che ero già incinta di due settimane”.

Secondo diverse indiscrezioni Ramona diventerà mamma per la prima volta di un maschietto!

Redazione-iGossip