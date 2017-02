Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: i segreti del loro amore

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales stanno insieme dal 2013, dopo la separazione del sex symbol del cinema e della televisione italiana dall’ex moglie Chiara Giordano. I due attori si sono conosciuti sul set del film Immaturi – Il viaggio. Il 2 dicembre 2015 è nata la loro figlia, Luna. La prima figlia di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales è nata a Roma. Il celebre, amatissimo e popolare divo del piccolo e grande schermo ha altri due figli, Alessandro Leon e Francesco, nati dal suo precedente matrimonio con la veterinaria Chiara Giordano, figlia della famosa avvocata matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace. In un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Novella 2000, l’attrice e modella spagnola ha parlato della sua favola d’amore con Bova.

La splendida mamma vip spagnola ha dichiarato al settimanale di cronaca rosa: “Raoul è il mio principe azzurro. È pieno di difetti, però non lo cambierei con nessun altro. Quando è successo ci siamo trovati bene e in casa ci confrontiamo costantemente sui rispettivi impegni, ma non lo facciamo per dovere. È una cosa che ci piace, che ci arricchisce e persino diverte”.

E sulla baby vip Luna ha rivelato: “Un giorno, libera da impegni, ho cercato delle attività da fare con lei. Mi hanno parlato bene di uno zoo in zona e siamo andate. C’erano solo galline, maiali, capre e mucche. Mia figlia era entusiasta. Mia madre e Raoul, ai quali mandavo le foto di quel momento, mi prendevano in giro sostenendo che non fossimo allo zoo, ma in una fattoria!”.