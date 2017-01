Raz Degan ha confessato a Silvia Toffanin nel salotto tv di Verissimo di essere ancora single. Dopo la fine della sua lunga e chiacchierata love story con la showgirl e conduttrice tv Paola Barale, il 48enne attore e personaggio televisivo israeliano non ha trovato la sua anima gemella. Il conduttore tv ed ex modello israeliano è nel cast dei naufraghi di questa contestatissima Isola dei famosi 2017, dove i vip scarseggiano… Il 30 gennaio 2017 inizierà la nuova edizione del reality show di Canale 5, che sarà condotto per la terza volta consecutiva da Alessia Marcuzzi, e Raz Degan ha colto l’occasione per parlare di questa sua nuova avventura televisiva nel salotto tv della compagna del potente manager e imprenditore Piersilvio Berlusconi.

“Ho viaggiato in più di cento paesi – ha dichiarato l’attore ed ex modello israeliano -, mi mancava sul passaporto un timbro dell’Honduras… Di natura sono un po’ timido. Vado sull’isola per fare un’esperienza di vita e sfidare me stesso, con una cosa che non ho mai fatto. Non è un mio obiettivo vincere. Ho vissuto gli ultimi tre anni in Amazzonia, per un documentario che ho girato e che sta per uscire in America; là era bello tosto, molto scomodo. Un’esperienza che mi ha arricchito molto. E poi ho vissuto in paesi del Terzo mondo – ha proseguito Raz -, dove la gente non ha veramente niente da mangiare. La convivenza con gli altri naufraghi che non conosco sarà l’ostacolo più difficile da superare, per il resto non ho problemi”.

La sua partecipazione al reality show di Canale 5 è però a rischio per un problema di salute. Quale? Raz Degan ha un problema alla schiena che teme possa causargli grossi problemi sull’Isola: “Spero che non sia un handicap, giorno per giorno farò quello che potrò. Per proteggermi dall’umidità mi porterò un materassino e dell’alpaca che mi tenga caldo e poi una fit ball per fare degli esercizi per mantenermi dritto. Inoltre, c’è il mare e il nuoto per il mio problema è un grande aiuto”.

Poi ha parlato della sua vita privata, svelando di essere attualmente single. Ha ammesso che non è facile avere una storia d’amore con lui perché è sempre in viaggio per lavoro. Lui sogna di diventare padre, ma per il momento non si sente ancora pronto. “Dopo quattordici anni meravigliosi con Paola – ha detto Degan – ora sono single. E’ difficile stare con me perché sono sempre via… Un figlio? Quando sarò pronto magari abbraccerò questa esperienza, per ora no…”. In bocca al lupo Raz!