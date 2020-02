Rebecca Staffelli e Alessandro Basile si sposano. Matrimonio in arrivo per la figlia dell’inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli, e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile – Foto: Instagram

La bellissima notizia è stata annunciata alcuni giorni fa proprio da Rebecca che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto dell’anello di fidanzamento con il commento: “Ho detto sì”.

L’ex opinionista di Pomeriggio Cinque e Domenica Live nonché ex conduttrice di Colpo di tacchi, rubrica dedicata al calcio declinata al femminile, è davvero felice e innamorata del 37enne produttore musicale, che in passato ha lavorato a Londra per la stilista Stella McCarthy.

I fiori d’arancio coroneranno il loro sogno d’amore.