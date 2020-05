Rita Rusic in depressione dopo una rapina: “Mi hanno rubato tutto, sono andata dallo psichiatra”

Rita Rusic è finita in depressione dopo una rapina. Durante una recente diretta Instagram la famosa produttrice cinematografica ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha confessato che le hanno rubato tutto…

L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha rivelato di aver dovuto fare i conti con la paura: “Per carattere ho una grande forza e energia, tendo sempre a raggiungere l’obiettivo o meglio, a provarci. Ma ho vissuto momenti molto difficili che mi hanno fatto sentire come svuotata, come quando ti svegli e credi che il futuro non ti riservi più niente”.

Il suo più grave momento di disagio l’ha vissuto per una rapina: “La volta più grave è quando sono andata da uno psichiatra perché ho subito un furto in America. In un minuto e 38 secondi mi hanno rubato tutto, dalla cassaforte agli oggetti. Mi sono sentita tanto vulnerabile”.

Le indagini della polizia hanno aumentato i suoi timori: “La polizia mi ha detto che sono stata seguita per due mesi e che probabilmente mi tenevano d’occhio anche dopo. Mi svegliavo piangendo, mi sentivo insicura”. Da qui la decisione di traslocare: “In tre giorni decisi di trasferirmi e andai in un appartamento più piccolo al 57° piano di un grattacielo. Cambiare fa bene”.