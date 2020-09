Roberta Beta ricorda la sua esperienza con Rocco Casalino al GF: “Era molto ambizioso”

Roberta Beta è stata una delle protagoniste insieme a Rocco Casalino, Pietro Taricone, Cristina Plevani e Marina La Rosa della prima e storica edizione del famoso e longevo reality show della televisione italiana, il Grande Fratello. A vent’anni dal debutto la conduttrice radiofonica ha fatto un po’ il punto su quell’esperienza durante un’intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale.

La pr e conduttrice radiofonica è molto amata ancora oggi. Sono in molti a riconoscerla per strada: “Certo, eppure sono stata dentro solo 28 giorni. Un’esperienza pazzesca, che rifarei domani. Magari con gli stessi concorrenti, una riedizione vent’anni dopo”.

Non poteva mancare un commento sulla brillante carriera dell’ex coordinatore della comunicazione nazionale, regionale e comunale del Movimento 5 Stelle, Rocco Casalino.

Roberta ha elogiato il portavoce e capo dell’ufficio stampa del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte: “Già ambiziosissimo all’epoca. Era l’unico che diceva noi stiamo facendo un botto di share e io pensavo: ma chi vuoi che ci guardi, là fuori? Aveva capito tutto, ha sempre visto oltre. Si faceva ipnotizzare da Giucas Casella a Buona Domenica e oggi dà la mano alla Merkel e a Trump”.

Su Pietro Taricone, morto dieci anni fa per un incidente con il paracadute, ha dichiarato: “Provo commozione infinita, nel pensarlo. Noi della prima edizione siamo rimasti tutti molto legati al suo ricordo. Ma anche tra di noi”.

Roberta avrebbe gradito che qualche ex inquilino del loft di Cinecittà fosse stato arruolato, al GF Vip, in qualità di opinionista: “Almeno nell’edizione del ventennale potevano prendere qualcuno della prima edizione come commentatore. Continuano a metterci da parte perché la nostra popolarità è ancora forte”.