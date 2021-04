Roberta Morise parla della sua storia con Giulio Fratini: “Mi ha folgorata con i suoi occhi al primo incontro”

Roberta Morise ha parlato della sua storia d’amore con Giulio Fratini in un’intervista rilasciata al settimanale Gente. La bellissima conduttrice tv calabrese ha rivelato che con il sexy manager, figlio del famoso imprenditore fiorentino Sandro Fratini, è stato un vero e proprio colpo di fulmine: “Non pensavo si potesse rimanere imbrigliati in uno sguardo appena incrociato, eppure a me a gennaio è capitato. Finalmente. Ho incontrato un uomo speciale, ho riconosciuto due occhi buoni, profondi”.

Giulio Fratini e Roberta Morise – Foto: Instagram

“Mi ripeteva spesso che ci trovava affini, che ci doveva presentare, così, un giorno, ci ha messi in contatto telefonicamente. Aveva ragione! La sintonia tra noi è stata immediata. Ci siamo poi incontrati a Milano, ai giardini intitolati a Indro Montanelli e, sebbene fossimo entrambi con la mascherina, ci siamo piaciuti all’istante”, ha sottolineato Roberta Morise.

La presentatrice tv ha poi proseguito: “Abbiamo iniziato a parlare, di tutto: di vita, di noi. Ci è sembrato di conoscerci da tanto tempo. Se ci pensi stiamo insieme da poco, tre mesi, ma per l’intensità dei sentimenti sembra molto di più. Di lui mi hanno colpito l’intelligenza, la sensibilità, l’educazione e le buone maniere, la carica che mette in tutto ciò che fa. E poi è oggettivamente bellissimo”.

Il fidanzato l’ha conquistata totalmente: “Mi piace il suo modo di porsi nel nostro legame: lui ha conosciuto Roberta, non Roberta Morise che lavora in tv. E da quel momento abbiamo iniziato a scrivere insieme la nostra storia, senza guardare l’uno alle spalle dell’altro, con curiosità o gelosia retroattiva, ma proiettati verso il futuro”.

A causa del perdurare della pandemia di Covid-19, il loro rapporto è sempre a distanza: “Lui vive a Firenze, io tra Roma e Milano: la pandemia non aiuta, ma, compatibilmente con il periodo, facciamo i fidanzatini con la valigia pronta per il fine settimana. Questo rende tutto magico: l’attesa, la voglia di vedersi, il piacere di stare insieme condividendo cose semplici ma meravigliose, come cucinare l’uno per l’altra, stare a casa a parlare, a vedere film. E se siamo lontani, guardiamo la stessa serie tv, sincronizzati: ci sembra di essere comunque vicini”.

Ora anche grazie all’amore la presentatrice tv ha ritrovato la serenità e la felicità: “Stare accanto a lui mi fa stare bene, mi dona la serenità della quale avevo bisogno e che nell’ultimo anno avevo un po’ smarrito”.

A quanto pare ha finalmente imboccato la strada giusta. Auguri!