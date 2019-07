Rocco Siffredi smentisce Franco Trentalance: “In 30 anni non l’ho mai incontrato su un set”

Rocco Siffredi ha categoricamente smentito le ultime dichiarazioni rilasciate da Franco Trentalance alla trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. Il celebre divo del cinema adult internazionale ha dichiarato che in 30 anni non l’ha mai incontrato su un set.

L’attore, regista e produttore italiano di film per adulti Rocco e Franco sono ai ferri corti? Alcuni giorni fa Trentalance ha dichiarato al programma radiofonico: “Ci conosciamo da una vita. Non c’è più concorrenza, perché io mi sono ritirato. Noi non ci siamo né simpatici né antipatici – ha spiegato Franco -. La stampa invece ha cercato sempre di creare lo scontro… e a volte ci è riuscita. Hanno sempre cercato di fare come con Vasco e Ligabue. Se io dico che con Rocco non ci siamo né simpatici né antipatici, la stampa titola: Rocco non mi è simpatico”.

L’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi ha raccontato una versione dei fatti totalmente diversa al programma radiofonico La Zanzara e ha colto l’occasione per rifilare una micidiale bordata all’ex collega. “In trent’anni, lui sarà una ventina che va in giro, non l’ho mai incontrato su un set – ha sottolineato Siffredi -. Mai. Devo dirti che ho girato con tutti i registi al mondo, mai visto Trentalance. Ci sarà un motivo. Vuol dire che c’è il giocatore di serie A e quelli della Promozione”.

Rocco Siffredi su Wanda Nara: “Grande fica, è una p****star nata”

Nell’intervista rilasciata a Cruciani e Parenzo, il celebre regista e produttore di film per adulti ha espresso la sua opinione sulla moglie del calciatore dell’Inter Mauro Icardi. “Wanda Nara è la numero uno in assoluto – ha dichiarato Siffredi – Grande fica, molto molto divertente. Sessualmente deve essere una bomba, deve essere pazzesca, sì. Ma si vede, comunque, traspare, è una p****star nata”.

Redazione-iGossip